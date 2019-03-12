Брюссель и Лондон договорились о юридических гарантиях Великобритании по Brexit

Стороны договорились до конца переходного периода после Brexit (до 31 декабря 2020 года) провести дополнительные переговоры, которые будут посвящены исключительно проблеме границы между Ирландией, которая остается в ЕС и Северной Ирландией, которая выходит из общества в составе Соединенного Королевства. Эти переговоры должны исключить необходимость применения прописанного в тексте соглашения о выходе Великобритании из ЕС механизма "backstop", который требует сохранить Северную Ирландию в составе единого европейского рынка, пока не будет найдено решение по режиму прозрачной границы.

"Достигнута договоренность предоставляет четкие разъяснения и юридические гарантии по соглашению о выходе и по механизму" backstop ". Теперь мы можем довести процесс выхода к упорядоченному завершения, - заявил Юнкер. - Наш выбор теперь очевиден: либо достигнутое сегодня соглашение, или Brexit может вообще не состояться".

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Гарантии оформлены в виде декларации из шести пунктов, текст которой должен быть приложен к 585-страничного соглашения о выходе Великобритании из ЕС, согласованным еще в конце прошлого года, но все еще не одобренных Великобританией. В документе, в частности, подчеркивается, что Евросоюз и Соединенное Королевство "заявили о твердые обязательства произвести до 31 декабря 2020 альтернативные договоренности, которые позволят избежать необходимости применения механизма "backstop". В то же время в тексте этого документа нет никаких временных ограничений по возможному сроку действия механизма, если он все же будет применен, а есть только пространственная декларация о намерении избежать необходимости его применения.

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Великобритания опасаются, что в случае задействования "backstop" Северная Ирландия останется частью единого рынка ЕС на неопределенный срок, в результате чего Лондон частично потеряет суверенитет над этой территорией. Достигнута с руководством ЕС договоренность позволить премьеру Великобритании утвердить соглашение о выходе из Евросоюза в британском парламенте, что обеспечит упорядоченный выход Великобритании из состава сообщества 29 марта этого года.

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Как сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потеряла поддержку почти всего кабинета министров (за исключением двух его членов) из-за кризисной ситуации с выходом Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit).