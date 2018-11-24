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Мэй заявила о неизменности позиции Великобритании по вопросу Гибралтара

Мэй заявила о неизменности позиции Великобритании по вопросу Гибралтара

Киев  •  УНН

 • 19539 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Позиция Великобритании по вопросу о суверенитете Соединенного Королевства над Гибралтаром не менялась и не изменится. Об этом заявила в субботу корреспонденту телеканала Sky News премьер-министресса Великобритании Тереза Мэй, прибыв в Брюссель накануне экстренного саммита глав государств и правительств ЕС, сообщает УНН.

“Нам удалось гарантировать, что договор о выходе (Великобритании из ЕС), равно как и действие переходного периода, будет в полной мере распространяться на Гибралтар. Мы всегда будем вести переговоры от лица всех территорий Соединенного Королевства, включая Гибралтар, и в наших будущих отношениях с ЕС мы продолжим отстаивать их интересы. Позиция Великобритании по вопросу о суверенитете над Гибралтаром не менялась и не поменяется. Я горжусь тем, что Гибралтар британский, и всегда буду поддерживать Гибралтар”, — сказала Мэй, подчеркнув, что переговоры между Великобританией и Испанией по вопросу о статусе Гибралтара после Brexit “проходили в конструктивной и разумной манере”.

Глава британского правительства отвергла обвинения критиков в том, что она пошла на значительные уступки Мадриду в вопросе о статусе британской заморской территории, который оспаривается Испанией. Председатель испанского правительства Педро Санчес ранее в субботу заявил о дипломатической победе пиринейского королевства в вопросе о Гибралтаре.

“Европа и Великобритания согласились на требования, обозначенные Испанией, поэтому, как следствие, Испания снимет вето и проголосует завтра (25 ноября, на экстренном саммите ЕС) за (соглашение по) Brexit”, — сказал испанский премьер, добавив, что Мадрид обладает “абсолютными гарантиями, чтобы урегулировать конфликт, который длится более 300 лет”, и будет вести с Лондоном прямые переговоры по Гибралтару.

Испания до последнего грозила помешать проведению в воскресенье саммита ЕС, на котором государства — члены европейского сообщества должны одобрить проект соглашения по Brexit. Камнем преткновения оказалась статья 184 Политической декларации между Евросоюзом и Великобританией. Данная статья не определяла четко, что будущие отношения между заморской территорией и Брюсселем должны получить одобрение Испании и не должны быть урегулированы лишь Великобританией и Евросоюзом на двусторонней основе.

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