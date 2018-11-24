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Мей заявила про незмінність позиції Великої Британії з питання Гібралтару

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Позиція Великої Британії з питання про суверенітет Сполученого Королівства над Гібралтаром не змінювалася і не зміниться. Про це заявила в суботу кореспондентові телеканалу Sky News прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей, прибувши в Брюссель напередодні екстреного саміту глав держав і урядів ЄС, повідомляє УНН.

“Нам вдалося гарантувати, що договір про вихід (Великої Британії з ЄС), так само як і дія перехідного періоду, буде в повній мірі поширюватися на Гібралтар. Ми завжди будемо вести переговори від імені всіх територій Сполученого Королівства, включаючи Гібралтар, і в наших майбутніх відносинах з ЄС ми продовжимо відстоювати їхні інтереси. Позиція Великої Британії з питання про суверенітет над Гібралтаром не змінювалася і не зміниться. Я пишаюся тим, що Гібралтар британський, і завжди буду підтримувати Гібралтар”, - сказала Мей, підкресливши, що переговори між Великою Британією та Іспанією щодо питання про статус Гібралтару після Brexit “проходили в конструктивній і розумній манері”.

Очільниця британського уряду відкинула звинувачення критиків в тому, що вона пішла на значні поступки Мадриду в питанні про статус британської заморської території, який оскаржується Іспанією. Глава іспанського уряду Педро Санчес раніше в суботу заявив про дипломатичну перемогу Піринейського королівства в питанні про Гібралтар.

“Європа і Велика Британія погодилися на вимоги, зазначені Іспанією, тому, як наслідок, Іспанія зніме вето і проголосує завтра (25 листопада, на екстреному саміті ЄС) за (угода щодо) Brexit”, — сказав іспанський прем’єр, додавши, що Мадрид володіє “абсолютними гарантіями, щоб врегулювати конфлікт, який триває понад 300 років”, і буде вести з Лондоном прямі переговори по Гібралтару.

Іспанія до останнього погрожувала перешкодити проведенню в неділю саміту ЄС, на якому держави-члени європейської спільноти повинні схвалити проект угоди по Brexit. Каменем спотикання виявилася стаття 184 Політичної декларації між Євросоюзом і Великою Британією. Дана стаття не визначала чітко, що майбутні відносини між заморською територією і Брюсселем повинні отримати схвалення Іспанії і не повинні бути врегульовані лише Великою Британією і Євросоюзом на двосторонній основі.

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