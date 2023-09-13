Метеорологи предупреждают об ухудшении погодных условий завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Завтра в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы (I уровень опасности, желтый), передает Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 14 сентября ночью без существенных осадков, утром и днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, кратковременные дожди, грозы; температура ночью 9-14°, в западных и южных областях до 19°, днем 23-28°, в восточных, северо-восточных областях и на крайнем западе страны 20-25°.
15 сентября ночью в большинстве областей, днем на Левобережье кратковременные дожди, грозы, на остальной территории, 16 сентября в Украине без осадков; температура ночью 15 сентября 12-18°, 16 сентября 7-14°, днем снижение температуры до 18-23°, лишь в южной части и на Закарпатье 24-27°
Ветер в Украине юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.
Вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения р.Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности - коричневый).
13-16 сентября в Украине, кроме Ивано-Франковской, 14 сентября и Волынской, 14-16 сентября и Львовской, Закарпатской, 15-16 сентября и Черниговской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Радиационная ситуация в Украине находится в своих привычных пределах.
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