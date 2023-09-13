Метеорологи попереджають про погіршення погодних умов завтра

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Завтра в Україні, крім східних та південно-східних областей, грози (I рівень небезпечності, жовтий), передає Український гідрометеорологічний центр, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що 14 вересня вночі без істотних опадів, вранці та вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, короткочасні дощі, грози; температура вночі 9-14°, у західних та південних областях до 19°, вдень 23-28°, у східних, північно-східних областях та на крайньому заході країни 20-25°.

15 вересня вночі в більшості областей, вдень на Лівобережжі короткочасні дощі, грози, на решті території, 16 вересня в Україні без опадів; температура вночі 15 вересня 12-18°, 16 вересня 7-14°, вдень зниження температури до 18-23°, лише у південній частині та на Закарпатті 24-27°

Вітер в Україні південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р.Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки - коричневий).

13-16 вересня в Україні, крім Івано-Франківської, 14 вересня й Волинської, 14-16 вересня й Львівської, Закарпатської, 15-16 вересня й Чернігівської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Радіаційна ситуація в Україні знаходиться в своїх звичних межах.

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