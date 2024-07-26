Meta Platforms за несколько недель получит свой первый антимонопольный штраф ЕС за связь сервиса объявлений Marketplace с социальной сетью Facebook. Об этом пишет агентство Retuers со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Решение Европейской комиссии будет принято более чем через полтора года после того, как она обвинила американского технологического гиганта в том, что он предоставил своему сервису объявлений Facebook Marketplace несправедливое преимущество, объединив эти два сервиса вместе.

Антимонопольный орган ЕС также заявил, что Meta злоупотребляет своим доминированием, в одностороннем порядке навязывая несправедливые торговые условия конкурирующим сервисам онлайн-объявлений, которые размещают рекламу в Facebook или Instagram.

Meta может быть оштрафована на сумму до 13,4 миллиарда долларов США - или 10% ее глобального дохода в 2023 году - хотя санкции ЕС обычно намного ниже этого предела.

Комиссия, вероятно, вынесет свое решение в сентябре или октябре.

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