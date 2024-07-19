Meta заявляет, что не будет запускать свою будущую мультимодальную модель искусственного интеллекта, способную обрабатывать видео, аудио, изображения и текст, в Европейском Союзе, ссылаясь на проблемы регулирования, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

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Это решение, как отмечается, не позволит европейским компаниям использовать мультимодальную модель, несмотря на то, что она реализуется под открытой лицензией.

"Мы выпустим мультимодальную модель Llama в ближайшие месяцы, но не в ЕС из-за непредсказуемого характера европейской нормативно-правовой среды", - заявила The Verge представитель Meta Кейт Маклафлин.

Буквально на прошлой неделе ЕС окончательно утвердил сроки соответствия для компаний, занимающихся искусственным интеллектом, в соответствии со своим строгим новым законом об искусственном интеллекте. Технологическим компаниям, работающим в ЕС, как правило, придется до августа 2026 года соблюдать правила, касающиеся авторского права, прозрачности и использования ИИ.

Решение Meta последовало за аналогичным шагом со стороны Apple, которая недавно заявила, что, скорее всего, исключит ЕС из развертывания Apple Intelligence из-за опасений, связанных с законом о цифровых рынках. Meta также приостановила планы выпуска своего помощника по искусственному интеллекту в ЕС и приостановила работу своих инструментов генеративного искусственного интеллекта в Бразилии - и то, и другое из-за опасений, связанных с соблюдением требований по защите данных.

Meta заявляет, что ее мультимодальные модели искусственного интеллекта будут использоваться в таких продуктах как умные очки Meta Ray-Ban. По данным Axios, такая позиция Meta в отношении ЕС также будет распространяться на будущие выпуски мультимодальных моделей искусственного интеллекта, но исключает более крупную текстовую версию модели Llama 3, которая, по словам Meta, будет доступна для клиентов из ЕС.

Это по-прежнему оставляет сложную ситуацию для компаний за пределами ЕС, которые надеялись предоставлять продукты и услуги, использующие эти модели, поскольку им будет запрещено предлагать их на одном из крупнейших экономических рынков мира.

На момент написания ЕС не прокомментировал решение Meta. Решение Apple потенциально ограничить внедрение искусственного интеллекта было раскритиковано комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

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