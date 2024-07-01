Европейская комиссия обвинила компанию Meta в нарушении новых европейских правил Закона о цифровых рынках из-за ее рекламной модели "плати или соглашайся". Об этом пишет УНН со ссылкой на решение Еврокомиссии.

Детали

В конце прошлого года Meta запустила услугу подписки без рекламы, которая позволяет европейским пользователям Facebook и Instagram платить до 12,99 евро в месяц за версии без рекламы. Альтернативой являются версии с персонализированной рекламой.

Впрочем, в Еврокомиссии заявили, что этот выбор заставляет пользователей давать согласие на (использование) их персональных данных и не предоставляет им менее персонализированную, но эквивалентную версию социальных сетей Meta.

Комиссия считает, что предложенная Meta модель:

Не позволяет пользователям выбирать услугу, которая использует меньше их персональных данных, но в остальном эквивалентна услуге на основе "персонализированной рекламы".

Не позволяет пользователям реализовать свое право на свободное согласие на комбинирование их персональных данных.

Теперь Meta имеет возможность воспользоваться своим правом на защиту, изучив документы в материалах Комиссии и предоставив письменный ответ на предварительные выводы Комиссии. Комиссия завершит свое расследование в течение 12 месяцев с момента открытия производства 25 марта 2024 года.

Если предварительные выводы расследования комиссии подтвердятся, то ЕС может наложить на Meta штраф, эквивалентный 10% ее глобального годового дохода - то есть миллиарды евро. Штрафы может достигать 20% в случае повторного нарушения - резюмировали в Еврокомиссии.

Если предварительные выводы расследования комиссии подтвердятся, то ЕС может наложить на Meta штраф, эквивалентный 10% ее глобального годового дохода - то есть миллиарды евро. Штрафы может достигать 20% в случае повторного нарушения.

Дополнение

Как пишет Financial Times, в Meta не согласны с решением ЕК. В компании ожидают конструктивного диалога с представителями ЕС по этому вопросу.

Подписка, которая позволяет убрать рекламу, соответствует правилам высшего суда в Европе и DMA. Мы с нетерпением ждем дальнейшего конструктивного диалога с Европейской комиссией для завершения этого расследования - говорится в заявлении Meta.

Напомним

Европейская комиссия подозревает, что компания Apple с помощью своего магазина приложений Apple Store "незаконно подавляет конкуренцию". Теперь компании грозит штраф в размере до 10% от годового дохода.