Киев • УНН
Европейская комиссия обвинила Meta в нарушении Закона о цифровых рынках своей рекламной моделью "плати или соглашайся", которая заставляет пользователей давать согласие на использование их персональных данных для персонализированной рекламы или платить абонентскую плату. Компании грозит штраф в размере до 10% от глобального годового дохода.
Европейская комиссия обвинила компанию Meta в нарушении новых европейских правил Закона о цифровых рынках из-за ее рекламной модели "плати или соглашайся". Об этом пишет УНН со ссылкой на решение Еврокомиссии.
Детали
В конце прошлого года Meta запустила услугу подписки без рекламы, которая позволяет европейским пользователям Facebook и Instagram платить до 12,99 евро в месяц за версии без рекламы. Альтернативой являются версии с персонализированной рекламой.
Впрочем, в Еврокомиссии заявили, что этот выбор заставляет пользователей давать согласие на (использование) их персональных данных и не предоставляет им менее персонализированную, но эквивалентную версию социальных сетей Meta.
Комиссия считает, что предложенная Meta модель:
Теперь Meta имеет возможность воспользоваться своим правом на защиту, изучив документы в материалах Комиссии и предоставив письменный ответ на предварительные выводы Комиссии. Комиссия завершит свое расследование в течение 12 месяцев с момента открытия производства 25 марта 2024 года.
Если предварительные выводы расследования комиссии подтвердятся, то ЕС может наложить на Meta штраф, эквивалентный 10% ее глобального годового дохода - то есть миллиарды евро. Штрафы может достигать 20% в случае повторного нарушения
Если предварительные выводы расследования комиссии подтвердятся, то ЕС может наложить на Meta штраф, эквивалентный 10% ее глобального годового дохода - то есть миллиарды евро. Штрафы может достигать 20% в случае повторного нарушения.
Дополнение
Как пишет Financial Times, в Meta не согласны с решением ЕК. В компании ожидают конструктивного диалога с представителями ЕС по этому вопросу.
Подписка, которая позволяет убрать рекламу, соответствует правилам высшего суда в Европе и DMA. Мы с нетерпением ждем дальнейшего конструктивного диалога с Европейской комиссией для завершения этого расследования
Напомним
Европейская комиссия подозревает, что компания Apple с помощью своего магазина приложений Apple Store "незаконно подавляет конкуренцию". Теперь компании грозит штраф в размере до 10% от годового дохода.