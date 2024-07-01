ЄС підозрює Meta у порушенні законодавства: компанії загрожує багатомільярдний штраф

Європейська комісія звинуватила компанію Meta в порушенні нових європейських правил Закону про цифрові ринки через її рекламну модель "плати або погоджуйся". Про це пише УНН з посиланням на рішення Єврокомісії.

Деталі

Наприкінці минулого року Meta запустила послугу підписки без реклами, що дозволяє європейським користувачам Facebook та Instagram платити до 12,99 євро на місяць за версії без реклами. Альтернативою є версії з персоналізованою рекламою.

А втім, у Єврокомісії заявили, що цей вибір змушує користувачів давати згоду на (використання) їхніх персональних даних і не надає їм менш персоналізовану, але еквівалентну версію соціальних мереж Meta.

Комісія вважає, що запропонована Meta модель:

Не дозволяє користувачам обирати послугу, яка використовує менше їхніх персональних даних, але в іншому еквівалентна послузі на основі "персоналізованої реклами".

Не дозволяє користувачам реалізувати своє право на вільну згоду на комбінування їхніх персональних даних.

Тепер Meta має можливість скористатися своїм правом на захист, вивчивши документи в матеріалах Комісії та надавши письмову відповідь на попередні висновки Комісії. Комісія завершить своє розслідування протягом 12 місяців з моменту відкриття провадження 25 березня 2024 року.

Якщо попередні висновки розслідування комісії підтвердяться, то ЄС може накласти на Meta штраф, еквівалентний 10% її глобального річного доходу – тобто мільярди євро. Штрафи може досягати 20% у разі повторного порушення - резюмували в Єврокомісії.

Якщо попередні висновки розслідування комісії підтвердяться, то ЄС може накласти на Meta штраф, еквівалентний 10% її глобального річного доходу – тобто мільярди євро. Штрафи може досягати 20% у разі повторного порушення.

Доповнення

Як пише Financial Times, у Meta незгоді з рішенням ЄК. В компанії очікують на конструктивний діалог з представниками ЄС щодо цього питання.

Підписка, яка дозволяє прибрати рекламу, дотримується правил найвищого суду в Європі та DMA. Ми з нетерпінням чекаємо подальшого конструктивного діалогу з Європейською комісією для завершення цього розслідування - йдеться в заяві Meta.

Нагадаємо

Європейська комісія підозрює, що компанія Apple за допомогою свого магазину застосунків Apple Store "незаконно пригнічує конкуренцію". Тепер компанії загрожує штраф у розмірі до 10% від річного доходу.