Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 37457 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102192 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107095 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134319 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110915 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131810 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102144 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102597 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104444 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102067 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти

Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти

Киев  •  УНН

 • 13743 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Портал Transfermarkt составил рейтинг из 10-ти футболистов, которые чаще всего не реализовывали 11-метровые удары в 21-м веке во всех турнирах, сообщает УНН.

На вершине данного рейтинга оказался Лионель Месси с 22 неточными пробитыми пенальти. Второе и третье место разделили Криштиану Роналду и Франческо Тотти — по 18.

В десятку также попали: Ди Натале — 14, Кавани — 13, Руни и Агуэро — по 12, Роналдиньо, Рууд ван Нистерлой и Адурис — по 10.

Отметим, что данные учитывали незабитые пенальти пяти сильнейших лиг века.

Напомним, Месси возглавил рейтинг лучших футболистов 21 века по соотношению голов к сыгранных матчей.

Украинские Национальные Новости

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