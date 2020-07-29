Мессі очолив рейтинг найгірших футболістів за нереалізованими пенальті

На вершині даного рейтингу виявився Ліонель Мессі із 22 неточними пробитими пенальті. Друге та третє місце розділили Кріштіану Роналду і Франческо Тотті — по 18.

До десятки також потрапили: Ді Натале — 14, Кавані — 13, Руні і Агуеро — по 12, Роналдіньо, Руд ван Ністерлой і Адуріс — по 10.

Зазначимо, що дані враховували незабиті пенальті п’яти найсильніших ліг століття.

Нагадаємо, Мессі очолив рейтинг найкращих футболістів 21 століття за співвідношенням голів до зіграних матчів.