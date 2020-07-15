Мессі очолив рейтинг кращих гравців атаки століття

Ліонель Мессі провів 726 матчів за “Барселону” і відзначився 630 голами. Його показник в 0,87 виявився найкращим в рейтингу. На другому місці розмістився Кріштіану Роналду, який забив 626 голів у 812 іграх (0,77). Трійку замкнув поляк Роберт Левандовскі — форвард забив 345 голів у 472 іграх (0,73).

Також до десятки потрапили: Луїс Суарес (0,67), Неймар (0,65), Харрі Кейн (0,63), Златан Ібрагімович (0,62), Едінсон Кавані (0,61) і Руд Ван Ністелрой (0,60).

Зауважимо, що Андрій Шевченко посів 32 сходинку в рейтингу — 185 голів в 378 матчів (0,49).