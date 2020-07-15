Мессі очолив рейтинг кращих гравців атаки століття
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Видання Give Me Sport проаналізувало футболістів по співвідношенню голів до проведених ігор на клубному рівні XXI століття, повідомляє УНН.
Ліонель Мессі провів 726 матчів за “Барселону” і відзначився 630 голами. Його показник в 0,87 виявився найкращим в рейтингу. На другому місці розмістився Кріштіану Роналду, який забив 626 голів у 812 іграх (0,77). Трійку замкнув поляк Роберт Левандовскі — форвард забив 345 голів у 472 іграх (0,73).
Також до десятки потрапили: Луїс Суарес (0,67), Неймар (0,65), Харрі Кейн (0,63), Златан Ібрагімович (0,62), Едінсон Кавані (0,61) і Руд Ван Ністелрой (0,60).
Зауважимо, що Андрій Шевченко посів 32 сходинку в рейтингу — 185 голів в 378 матчів (0,49).