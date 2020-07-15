Месси возглавил рейтинг лучших игроков атаки века
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Издание Give Me Sport проанализировало футболистов по соотношению голов проведенным игр на клубном уровне XXI века, сообщает УНН.
Лионель Месси провел 726 матчей за “Барселону” и отметился 630 голами. Его показатель в 0,87 оказался лучшим в рейтинге. На втором месте разместился Криштиану Роналду, забивший 626 голов в 812 играх (0,77). Тройку замкнул поляк Роберт Левандовски — форвард забил 345 голов в 472 играх (0,73).
Также в десятку попали: Луис Суарес (0,67), Неймар (0,65), Кейн (0,63), Златан Ибрагимович (0,62), Эдинсон Кавани (0,61) и Руд Ван Нистелрой (0, 60).
Заметим, что Андрей Шевченко занял 32 строчку в рейтинге — 185 голов в 378 матчей (0,49).