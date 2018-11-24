Жители столичной Куреневки перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 97403 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105824 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 141261 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138436 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133282 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126880 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165990 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117979 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141561 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145362 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. В столице из-за митинга граждан было временно перекрыто движение троллейбусов маршрутов № 6, 25, 28, 33, 18 в районе Кирилловского путепровода в Подольском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА и пользователей соцсетей.

Вечером 24 ноября (21:28) сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на данные “Киевпасстранс”, что: “в связи с митингом граждан, перекрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 25, 28, 33, 18 на участке : ул. Кирилловская — Куреневский парк в оба направления. Об этом сообщили в КП “Киевпастранс”.

Впоследствии (в 21:57) в КП “Киевпастранс” сообщили, что движение троллейбусов было возобновлено.

“Митинг с перекрытием движения на Куреневке. Люди говорят, что просто не могут больше мерзнуть в своих домах, поскольку отопление и горячее водоснабжение у них отсутствует ”, - сообщили очевидцы происшествия в Facebook.

Напоминаем, “Евробляхеры” извинились за протесты на трассах.

Украинские Национальные Новости

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