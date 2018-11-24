Жители столичной Куреневки перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В столице из-за митинга граждан было временно перекрыто движение троллейбусов маршрутов № 6, 25, 28, 33, 18 в районе Кирилловского путепровода в Подольском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА и пользователей соцсетей.
Вечером 24 ноября (21:28) сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на данные “Киевпасстранс”, что: “в связи с митингом граждан, перекрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 25, 28, 33, 18 на участке : ул. Кирилловская — Куреневский парк в оба направления. Об этом сообщили в КП “Киевпастранс”.
Впоследствии (в 21:57) в КП “Киевпастранс” сообщили, что движение троллейбусов было возобновлено.
“Митинг с перекрытием движения на Куреневке. Люди говорят, что просто не могут больше мерзнуть в своих домах, поскольку отопление и горячее водоснабжение у них отсутствует ”, - сообщили очевидцы происшествия в Facebook.
Напоминаем, “Евробляхеры” извинились за протесты на трассах.