"Євробляхери" вибачились за протести на трасах

“Два роки тому і уряд, і парламент і чути не хотів про скасування обмеження на ввіз авто в Україну нижче стандарта євро 5. Вони нам пропонували різні всілякі схеми так званої легалізації авто. Але ми були принципово проти і вимагали одного закону для всіх. І нам вдалося відстояти окремий закон! Але нажаль остання наша вимога про скасування коефіцієнту віку у цьому законі не була виконана. З цих причин ми говоримо лише про часткову перемогу”, — вказано у повідомленні.

Вони також додали, що: “За цим законом лише частина наших громадян, які ввезли в країну відносно нові автомобілі від 5 до 10 років з малим об’ємом двигуна до 2-х літрів, за умови якщо вони встигнуть завезти та розмитнити автомобілі за перших 90 днів, їх платежі до бюджету будуть такими, які ми хотіли мати для всіх громадян за умови голосування нашої правки”.

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На зборах всіх керівників “Авто-Євро-Сила” прийняла відповідні рішення:

“1. Тих громадян, яким за умови скидки на акциз 50%, за новим законом, розмір платежу до бюджету складає до 40%, за що ми і боролися, або ж просто тих громадян, яким ці платежі по-кишені, ми безкоштовно проконсультуємо, як привести та розмитнити авто, а також яким чином це найкраще та найдешевше зробити. За потреби дамо контакти брокерів, які розмитнять авто за найменшими ставками.

Також ми маємо домовленості з рядом брокерів про те, що вони розмитнять авто для членів “Авто-Євро-Сили” за спеціальними умовами.

2. Ми вирішили, що вся наша громада продовжить боротьбу за доступне авто для кожного українця, тільки тепер ми вимагатимемо повної ліквідації акцизу на ввезення авто в Україну. Але вже вимагатимемо цього в нового президента... та нового парламенту!

Ліквідація акцизу дозволить здешевити вторинний ринок вживаних авто в Україні вдвічі, що зробить якісне, комфортне, безпечне та екологічне авто доступним кожній українській сім’ї — не на 90 днів, а назавжди!

3. Щоб бути спроможними поставити в наступному 2019 році тих президента та парламент, які ліквідують цей акциз, ми прийняли рішення об’єднатися з іншими організованими спільнотами, які вимагали і не отримали податок на виведений капітал, а також боролись за інші законодавчі зміни, створивши разом з ними Громадянську платформу “Сила Виборців”.

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Під час відеозвернення у Fecebook керівник організації Олег Ярошевич заявив, що перекриття трас створили незручності водіям.

"Сьогодні вийти на вулиці, протестувати, робити бойкоти, конфліктувати з поліцією або перекривати дороги... Суспільний резонанс нас привів до того, що ми втратили довіру звичайних українців... Я ще раз хочу принести вибачення звичайним українцям, яким ми принесли незручності, обмеживши рух на трасах", – сказав Ярошевич.

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Нагадаємо, після прийняття закону про оподаткування ввезених в Україну автомобілів з іноземною реєстрацією власники "євроблях" 20 листопада вийшли на всеукраїнську акцію. Вони виступали проти збільшення митних платежів та заблокували низку автошляхів по всій Україні.

21 листопада Рада відмовилась скасовувати нові правила оподаткування "євроблях", а також скасовувати штрафи за порушення правил ввезення авто на єврономерах, не підтримавши відповідні постанови.

23 листопада Президент Петро Порошенко підписав "євробляхерські" закони.