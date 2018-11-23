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"Евробляхеры" извинились за протесты на трассах

"Евробляхеры" извинились за протесты на трассах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Активисты “Авто Евро Силы” опубликовали официальное заявление о подписании Президентом законов № 8487 и № 8488 о растаможивании автомобилей на “еврономерах”. Организация извинилась перед водителями за неудобства, которые повлекли акции протеста на трасах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-сообщество активистов.

“Два года назад и правительство, и парламент и слышать не хотели об отмене ограничения на ввоз авто в Украину ниже стандарта евро 5. Они нам предлагали различные всевозможные схемы так называемой легализации авто. Но мы были принципиально против и требовали одного закона для всех. И нам удалось отстоять отдельный закон! Но, к сожалению последнее наше требование об отмене коэффициента возраста в этом законе не было выполнено. По этим причинам мы говорим только о частичной победе”, — указано в сообщении.

Они также добавили, что: “По этому закону только часть наших граждан, которые ввезли в страну относительно новые автомобили от 5 до 10 лет с малым объемом двигателя до 2-х литров, при условии если они успеют завезти и растаможить автомобили за первые 90 дней, их платежи в бюджет будут такими, какие мы хотели иметь для всех граждан при условии голосования нашей правки”.

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На собрании всех руководителей “Авто-Евро-Сила” приняла соответствующие решения:

“1. Тех граждан, которым при скидки на акциз 50%, по новому закону, размер платежа в бюджет составляет до 40%, за что мы и боролись, или же просто тех граждан, которым эти платежи по карману, мы бесплатно проконсультируем, как привести и растаможить авто, а также каким образом это лучше и дешевле сделать. При необходимости дадим контакты брокеров, которые растаможат авто за малейшими ставкам.

Также мы имеем договоренности с рядом брокеров о том, что они растаможат авто для членов “Авто-Евро-Силы” по специальным условиям.

2. Мы решили, что вся наша община продолжит борьбу за доступное авто для каждого украинском, только теперь мы будем требовать полной ликвидации акциза на ввоз авто в Украину. Но уже требовать этого у нового президента... и нового парламента!

Ликвидация акциза позволит удешевить вторичный рынок б авто в Украине вдвое, что сделает качественное, комфортное, безопасное и экологичное авто доступным каждой украинской семье — не в 90 дней, а навсегда!

3. Чтобы быть в состоянии поставить в следующем 2019 году тех президента и парламент, которые ликвидируют этот акциз, мы приняли решение объединиться с другими организованными сообществами, которые требовали и не получили налог на выведенный капитал, а также боролись за другие законодательные изменения, создав вместе с ними Гражданскую платформу “Сила Избирателей”.

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Во время видеообращения в Fecebook руководитель организации Олег Ярошевич заявил, что перекрытие трасс создали неудобства водителям.

"Сегодня выйти на улицы, протестовать, делать бойкоты, конфликтовать с полицией или перекрывать дороги ... Общественный резонанс нас привел к тому, что мы потеряли доверие обычных украинцев... Я еще раз хочу принести извинения обычным украинцам, которым мы принесли неудобства, ограничив движение на трассах", – сказал Ярошевич.

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Напомним, после принятия закона о налогообложении ввозимых в Украину автомобилей с иностранной регистрацией владельцы "евроблях" 20 ноября вышли на всеукраинскую акцию. Они выступали против увеличения таможенных платежей и заблокировали ряд автодорог по всей Украине.

21 ноября Рада отказалась отменять новые правила налогообложения "евроблях", а также отменять штрафы за нарушение правил ввоза авто на еврономерах, не поддержав соответствующие постановления.

23 ноября Президент Петр Порошенко подписал "евробляхерськи" законы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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