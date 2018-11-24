Мешканці столичної Куренівки перекривали дорогу через відсутність опалення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У столиці через мітинг громадян було тимчасово перекрито рух тролейбусів маршрутів № 6, 25, 28, 33, 18 в районі Кирилівського шляхопроводу у Подільському районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА та користувачів соцмереж.
Ввечері 24 листопада (21:28) повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на дані “Київпастрансу”, що: “у зв’язку з мітингом громадян, перекрито рух тролейбусів маршрутів №№ 6, 25, 28, 33, 18 на ділянці: вул. Кирилівська — Куренівський парк в обидва напрямки. Про це поінформували у КП “Київпастранс”.
Згодом (о 21:57) у КП “Київпастранс” поінформували, що рух тролейбусів було відновлено.
“Мітинг із перекриттям руху на Куренівці. Люди кажуть, що просто не можуть більше мерзнути у своїх оселях, оскільки опалення та гарячого водопостачання у них відсутнє”, — повідомили очевидці події у Facebook.
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