Мешканці столичної Куренівки перекривали дорогу через відсутність опалення

КИЇВ. 25 листопада. УНН. У столиці через мітинг громадян було тимчасово перекрито рух тролейбусів маршрутів № 6, 25, 28, 33, 18 в районі Кирилівського шляхопроводу у Подільському районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА та користувачів соцмереж.