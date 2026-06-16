Мерц подарил Трампу форму сборной ФРГ по футболу на день рождения

На полях саммита G7 во французском Эвиане канцлер ФРГ подарил президенту США футболку сборной Германии с номером 47 и фамилией "Трамп". Номер является очевидной отсылкой к тому, что Трамп сейчас является 47-м президентом США. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

СМИ отмечают, что этот подарок Мерц сделал Трампу по случаю 80-летия американского лидера, которое тот отмечал в минувшее воскресенье.

В то же время, как отмечает агентство, Трампу больше по душе единоборства, чем футбол: на свой день рождения он организовал бои UFC на территории возле Белого дома, а первый матч сборной США по футболу на ЧМ-2026, проходящем в стране, Трамп пропустил.

Напомним

Чемпион мира по боксу Александр Усик встретился с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Украинец поблагодарил за теплый прием и опубликовал новые фото.