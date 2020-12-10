Меркель выступила за жесткий локдаун в Германии из-за COVID-19

Из-за сложной эпидемической ситуации она призвала с серьезностью отнестись к опубликованным накануне рекомендаций Национальной академии наук “Леопольдина”. В своем заявлении ученые выступили за введение жесткого локдауна с 24 декабря по меньшей мере до 10 января.

По словам Меркель, она поддерживает рекомендации ученых закрыть на это время магазины и школы. Она также предлагает перенести начало рождественских школьных каникул на более ранний срок — 16 декабря.

Целью этих мероприятий является уменьшение показателя новых заражений коронавируса до 50 новых заражений за семь дней из расчета на 100 тысяч жителей или еще ниже, подчеркнула Меркель. “В противном случае мы будем снова и снова терять контроль над пандемией”, — указала она.

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В то же время канцлер призвала не надеяться на быстрый эффект от начала вакцинации против коронавируса. Вакцинация групп повышенного риска начнется уже в начале следующего года, но в первые месяцы не удастся привить столь большое число людей, чтобы это значительно изменило эпидемиологическую ситуацию, подчеркнула она. Вместе с тем, по словам Меркель, быстрая вакцинация пожилых людей, сиделок и медперсонала дает надежду на достижение эффекта там, где наблюдается высокое количество смертей от COVID-19.

Напомним, 9 декабря в Германии было зафиксирована максимальное количество связанных с коронавируса летальных случаев — 590 человек. Общее число жертв болезни возросло до 19 932, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее количество заражений в Германии от начала пандемии выросла до почти 1,2 миллиона человек — на 20 815 больше, чем днем ​​ранее.

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Также во время выступления канцлер отдельно отметила, что считает неправильным разрешение местных властей открывать на улицах киоски с глинтвейном и выпечкой, которые в этом году заменили рождественские рынки. Это противоречит договоренности позволить заведениям общественного питания продавать еду только на вынос, указала она. Ценой недостаточного снижения контактов показатель летальных случаев от COVID-19, превышает 500 человек в сутки, подчеркнула Меркель.

При этом она выразила уверенность, что большинство жителей Германии и дальше будут придерживаться правил, направленные на сдерживание пандемии. По ее словам, главным инструментом борьбы с коронавирусом являются не запреты, закрытия и контроль. “Основным ключом к успешной борьбе с вирусом у нас является есть ответственное поведение каждого человека и готовность к совместным усилиям”, — указала Меркель.