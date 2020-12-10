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Меркель виступила за жорсткий локдаун в Німеччині через COVID-19

Меркель виступила за жорсткий локдаун в Німеччині через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель виступила за посилення протиепідемічних заходів у країні з кінця грудня. Про це вона заявила під час виступу в Бундестазі в середу, 9 грудня, передає УНН із посиланням на DW.

Через складну епідемічну ситуацію вона закликала з серйозністю поставитися до опублікованих напередодні рекомендацій Національної академії наук “Леопольдіна”. У своїй заяві вчені виступили за запровадження жорсткого локдауну з 24 грудня щонайменше до 10 січня.

За словами Меркель, вона підтримує рекомендації учених закрити на цей час магазини і школи. Вона також пропонує перенести початок різдвяних шкільних канікул на більш ранній термін — 16 грудня.

Метою цих заходів є зменшення показника нових інфікувань коронавірусом до 50 нових заражень за сім днів із розрахунку на 100 тисяч жителів або ще нижче, підкреслила Меркель. “В іншому випадку ми будемо знову і знову втрачати контроль над пандемією”, — вказала вона.

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Водночас канцлерка закликала не сподіватися на швидкий ефект від початку вакцинації проти коронавірусу. Вакцинація груп підвищеного ризику почнеться вже на початку наступного року, але в перші місяці не вдасться прищепити настільки велике число людей, щоб це значно змінило епідеміологічну ситуацію, підкреслила вона. Разом з тим, за словами Меркель, швидка вакцинація людей похилого віку, доглядальниць і медперсоналу дає надію на досягнення ефекту там, де зараз спостерігається найвища кількість смертей від COVID-19.

Нагадаємо, 9 грудня у Німеччині була зафіксована максимальна кількість пов’язаних із коронавірусом летальних випадків — 590 осіб. Загальна кількість жертв хвороби зросла до 19 932, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI). Загальна кількість заражень в Німеччині від початку пандемії зросла до майже 1,2 мільйона осіб — на 20 815 більше, ніж днем ​​раніше.

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Також під час виступу канцлерка окремо зазначила, що вважає неправильним дозвіл місцевої влади відкривати на вулицях кіоски з глінтвейном і випічкою, які в цьому році замінили різдвяні ринки. Це суперечить домовленості дозволити закладам громадського харчування продавати їжу лише на винос, вказала вона. Ціною недостатнього зниження контактів є показник летальних випадків від COVID-19, що перевищує 500 осіб за добу, підкреслила Меркель.

При цьому вона висловила впевненість, що більшість жителів Німеччини і далі будуть виконувати правила, спрямовані на стримування пандемії. За її словами, головним інструментом боротьби з коронавірусом не є заборони, закриття та контроль. “Основним ключем до успішної боротьби з вірусом у нас є відповідальна поведінка кожної людини і готовність до спільних зусиль”, — вказала Меркель.

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