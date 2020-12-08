Forbes: рейтинг найвпливовіших жінок світу вдесяте очолила Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель вдесяте поспіль очолила рейтинг найвпливовіших жінок світу, який щороку складає журнал Forbes. Рейтинг за 2020 рік опубліковано виданням у вівторок, 8 грудня, передає УНН.
На другій позиції, як і минулого року, опинилася голова Європейського центрального банку Крістін Лагард. На третьому місці розташувалася новачок у рейтингу Forbes — майбутня віцепрезидентка США Камала Харріс. Четвертою у списку найвпливовіших жінок Forbes цього року назвав президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн. Замикає першу п’ятірку Мелінда Гейтс — дружина американського мільярдера Білла Гейтса та співзасновниця благодійного фонду цього подружжя, який, зокрема, опікується питанням поширення вакцин у світі.
Як зауважує Forbes, серед сотні найвпливовіших жінок, які представлені у рейтингу, — представниці 30 країн і чотирьох поколінь. Серед них — десятеро керівниць держав, 38 генеральних директорок компаній та п’ятеро артисток.
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Як пише DW, значний вплив на цьогорічний рейтинг здійснила пандемія коронавірусу. “Зокрема, кілька жінок з рейтингу цього року отримали схвалення у світі за їхню ефективну відповідь на COVID-19: прем’єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн (номер 32) здолала першу та другу хвилі вірусу в її країні, запровадивши суворий локдаун та карантинні процедури. Президентка Тайваню Цай Інвень (номер 37) запровадила сувору програму для відстеження контактів у січні, в результаті чого, до цього часу на острові з населенням у 23 мільйони осіб вірус забрав життя лише семи осіб”, — пише Forbes.
Як і торік, українки в цьогорічному рейтингу впливових жінок Forbes не представлені.
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