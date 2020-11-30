Тіхановська повідомила, що Меркель питала її при зустрічі, чи розуміє вона українську

“Ви знаєте, вони (європейські лідери — ред.) дуже добре володіють інформацією щодо ситуації в Білорусі. Вони знають, що відбувається, залучені до цієї ситуації і всіляко хотіли би допомогти. Не завжди це, звісно, вдається так, як їм того хотілося б. Але ми відчуваємо цю підтримку. Ангела Меркель, до речі, не те, що згадувала, але говорить про Україну, про українську мову. Вона каже: “Ви розумієте українську?”. Я кажу: “Звісно, я розумію — вона дуже і дуже близька з білоруською (з російською не дуже схожа), і ми досить легко розуміємо одне одного. — „Ну, добре“. Ось така швидкоплинна розмова була у нас”, — розповіла Тіхановська.

Вона заявила, що із Меркель, яка розуміє російську, вони спілкувалися англійською мовою.

Як повідомляв УНН, Тіхановська вважає, що півострів Крим належить Україні за міжнародним законом.