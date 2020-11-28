Тіхановська знову висловилась про приналежність Криму

У "Радіо Свобода" вказали, що Тіхановська вважає "українським" Крим за міжнародним законом, а де-факто – "маємо те, що маємо".

Нагадаємо, до виборів президента у Білорусі Тіхановська в ефірі "Єврорадіо" відповіла на питання "Чий Крим?". Тіхановська заявила, що вона як жінка - проти війни і переживає, що Україна була втягнена у війну. Врешті-решт вона відповіла наступним чином: "Юридично Крим український, а фактично — російський".

А вже після завершення виборів, лідерка опозиції інтерв'ю LRT заявила, що анексований Росією Крим "відійшов іншій державі" з порушенням міжнародних законів.

"Коли я була претендентом у кандидати, або кандидатом у президенти, я озвучувала позицію, яка у нас прийнята у Білорусі, що Крим "de jure" український, а "de facto" - російський. Ми ж розуміємо, що існують міжнародні закони, і що Крим відійшов іншій державі всупереч цим законам. Але знову ж таки, у нас завдання стоїть - розібратися з ситуацією у Білорусі, те, що хвилює наш народ - це нові, чесні вибори", - уточнила вона.