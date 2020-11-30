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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 14458 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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07:12 • 49324 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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4 марта, 01:40 • 73766 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105692 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 110374 просмотра

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Тихановская сообщила, что Меркель спрашивала ее при встрече, понимает ли она украинский

Тихановская сообщила, что Меркель спрашивала ее при встрече, понимает ли она украинский

Киев  •  УНН

 • 19181 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська сообщила, что во время одной из встреч канцлер Германии Ангела Меркель поинтересовалась у нее, понимает она украинский язык. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода, передает УНН.

“Вы знаете, они (европейские лидеры — ред.) очень хорошо владеют информацией о ситуации в Беларуси. Они знают, что происходит, вовлеченные в эту ситуации и всячески хотели бы помочь. Не всегда это, конечно, удается так, как им того хотелось бы. Но мы чувствуем эту поддержку. Ангела Меркель, кстати, не то, что вспоминала, но говорит об Украине, об украинском языке. Она говорит: “Вы понимаете украинский?”. Я говорю: “Конечно, я понимаю — он очень и очень близкий с белорусским (с русским не очень похож), и мы достаточно легко понимаем друг друга. — „Ну хорошо“. Вот такой скоротечный разговор был у нас”, - рассказала Тихановская.

Она заявила, что с Меркель, котораяпонимает русский, они общались на английском языке.

Как сообщал УНН, Тихановская считает, что полуостров Крым принадлежит Украине по международному закону.

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