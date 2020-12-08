Forbes: рейтинг самых влиятельных женщин мира в десятый раз возглавила Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель в десятый раз подряд возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира, который ежегодно составляет журнал Forbes. Рейтинг 2020 года опубликован изданием во вторник, 8 декабря, передает УНН.
На второй позиции, как и в прошлом году, оказалась глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. На третьем месте расположилась новичок в рейтинге Forbes — будущая вице-президентка США Камала Харрис. Четвертой в списке самых влиятельных женщин Forbes в этом году назвали президентку Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Замыкает первую пятерку Мелинда Гейтс — супруга американского миллиардера Билла Гейтса и соучредитель благотворительного фонда этого супруги, который, в частности, занимается вопросом распространения вакцин в мире.
Как отмечает Forbes, среди сотни самых влиятельных женщин, которые представлены в рейтинге, — представительницы 30 стран и четырех поколений. Среди них — десять руководительниц государств, 38 генеральных директрис компаний и пятеро артисток.
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Как пишет DW, значительное влияние на нынешний рейтинг осуществила пандемия коронавируса. “В частности, несколько женщин из рейтинга этого года получили одобрение в мире по их эффективный ответ на COVID-19: премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (номер 32) одолела первую и вторую волны вируса в ее стране, введя строгий локдаун и карантинные процедуры. Президент Тайваня Цай Инвэнь (номер 37) ввела строгую программу для отслеживания контактов в январе, в результате чего, к этому времени на острове с населением в 23 миллионов человек вирус унес жизни лишь семи человек”, — пишет Forbes.
Как и в прошлом году, украинском в рейтинге влиятельных женщин Forbes не представлены.
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