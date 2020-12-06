У Німеччині пройшли протести проти коронавірусних обмежень

У Дюссельдорфі, за оцінкою агентства dpa, 6 грудня на вулиці вийшли близько 800 критиків карантинних обмежень. Спочатку члени руху Querdenken 0711, який виступив організатором акції, вказали в заявці 20 тисяч учасників, проте пізніше скоротили їх число до 1000.

Аналогічні акції відбулися 5 грудня в місті Шверіні і пройшли, за даними поліції, без будь-яких істотних правопорушень. “З восьми заявлених заходів сім були змістовно спрямовані проти діючих обмежень, пов’язаних з пандемією коронавірусу”, — йдеться в мікроблозі поліції міста у Twitter.

В цілому в протестах в Шверіні взяли участь близько 350 осіб. При цьому 45 водіїв збудували свої машини в колону.

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У Бремені організаторам демонстрації проти карантинних обмежень не вдалося узгодити її проведення з міською владою. Через несприятливу епідемічну ситуацію мерія прийняла рішення заборонити не тільки мітинги прихильників руху Querdenken, але і будь-які спонтанні протестні акції.

Незважаючи на це, у багатьох районах міста корона-скептики все ж вийшли на вулиці 5 грудня. В результаті поліція, яка в цей день працювала в посиленому складі, зафіксувала 700 випадків адміністративних правопорушень і 70 випадків порушення громадського порядку і винесла понад 900 попереджень про заборону на перебування на певній території. Двоє співробітників поліції при цьому постраждали в зіткненнях з протестуючими.

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В той же день в Бремені відбулися вісім дозволених демонстрацій противників руху Querdenken. Чисельність однієї з таких акцій становила, за даними поліції, до 300 осіб.

У Мангеймі міська влада, як і в Бремені, заборонили протестний захід руху Querdenken. У свою чергу, адміністративний суд визнав цю заборону правомірним, вказавши, що вже в закликах до демонстрацій критики карантинних заходів дали зрозуміти, що не збираються дотримуватися гігієнічних обмежень. Незважаючи на це, деякі жителі міста 5 грудня все ж таки вийшли на вулиці. Відносно них поліція зареєструвала адміністративні правопорушення.

Члени руху Querdenken (“Мислити нестандартно”) в останні тижні виступили організаторами цілого ряду минулих по всій Німеччині демонстрацій проти карантинних заходів. Через ознаки радикалізації окремих учасників цього руху деякі політики підняли питання про необхідність вивчити його діяльність відомством з охорони конституції.

Раніше УНН повідомляв, що в Німеччині продовжили частковий локдаун до 10 січня.