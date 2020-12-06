В Германии прошли протесты против коронавирусных ограничений

В Дюссельдорфе, по оценке агентства dpa, 6 декабря на улицы вышли около 800 критиков карантина. Сначала члены движения Querdenken 0711, который выступил организатором акции, указали в заявке 20 тысяч участников, однако позже сократили их число до 1000.

Аналогичные акции прошли 5 декабря в городе Шверине и прошли, по данным полиции, без каких-либо существенных правонарушений. "Из восьми заявленных мероприятий семь были содержательно направлены против действующих ограничений, связанных с пандемией коронавируса", - говорится в микроблоге полиции города в Twitter.

В целом в протестах в Шверине приняли участие около 350 человек. При этом 45 водителей построили свои машины в колонну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве Германии рассчитывают на массовую вакцинацию летом следующего года

В Бремене организаторам демонстрации против карантина не удалось согласовать ее проведение с городскими властями. Из-за неблагоприятной эпидемической ситуации мэрия приняла решение запретить не только митинги сторонников движения Querdenken, но и любые спонтанные акции протеста.

Несмотря на это, во многих районах города корона-скептики все же вышли на улицы 5 декабря. В результате полиция, которая в этот день работала в усиленном составе, зафиксировала 700 случаев административных правонарушений и 70 случаев нарушения общественного порядка и вынесла более 900 предупреждений о запрете на пребывание на определенной территории. Двое сотрудников полиции при этом пострадали в столкновениях с протестующими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пандемия: в Баварии усиливают карантин, исключение сделают только на Рождество

В тот же день в Бремене состоялись восемь разрешенных демонстраций противников движения Querdenken. Численность одной из таких акций составляла, по данным полиции, до 300 человек.

В Мангейме власть, как и в Бремене, запретили протестное мероприятие движения Querdenken. В свою очередь, административный суд признал этот запрет правомерным, указав, что уже в призывах к демонстрациям критики карантинных мероприятий дали понять, что не собираются соблюдать карантинные ограничений. Несмотря на это, некоторые жители городе 5 декабря все же вышли на улицы. В отношении них полиция зарегистрировала административные правонарушения.

Члены движения Querdenken ("Мыслить нестандартно") в последние недели выступили организаторами целого ряда прошлых по всей Германии демонстраций против карантинных мероприятий. Учитывая радикализацию отдельных участников этого движения некоторые политики подняли вопрос о необходимости изучить его деятельность ведомством по охране конституции.

Ранее УНН сообщал, что в Германии продолжили частичный локдаун до 10 января.