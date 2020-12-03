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У Німеччині продовжили частковий локдаун до 10 січня

У Німеччині продовжили частковий локдаун до 10 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Німеччині задля зниження захворюваності на COVID-19 продовжили частковий локдаун до 10 січня. Про це заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, повідомляє DW, передає УНН.

Зазначається, що у Німеччині готуються до швидкого початку вакцинації. Перші дозволу на застосування вакцин в ЄС можуть бути видані вже в кінці грудня.

За словами Меркель, мета продовженого локдауна — знизити зараженість коронавірусом до менш ніж 50 випадків на 100 тисяч осіб протягом одного тижня.

“Ми, в цілому, дуже далекі від цієї мети. Щодня від коронавіруса вмирає дуже багато людей”, — констатувала канцлер ФРН.

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер назвав рішення про продовження часткового локдауна до 10 січня необхідним. Одночасно Зедер не виключив можливості посилення діючих обмежень, які в даний час поширюються на контакти між людьми, заклади громадського харчування, культурні установи і подорожі.

4 січня голови федерації та земель зберуться знову для обговорення подальших кроків. Раніше планувалося, що частковий локдаун в ФРН буде діяти до 20 грудня.

Як повідомляв УНН, в Україні 58% опитуваних підтримують введення локдауну на новорічні свята.

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