В Германии продолжили частичный локдаун до 10 января
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Германии для снижения заболеваемости COVID-19 продолжили частичный локдаун до 10 января. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает DW, передает УНН.
Отмечается, что в Германии готовятся к быстрому началу вакцинации. Первые разрешения на применение вакцин в ЕС могут быть выданы уже в конце декабря.
По словам Меркель, цель продленного локдауна — снизить зараженность коронавирусом до менее чем 50 случаев на 100 тысяч человек в течение одной недели.
“Мы, в целом, очень далеки от этой цели. Ежедневно от коронавируса умирает очень много людей”, — констатировала канцлер ФРГ.
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер назвал решение о продлении частичного локдауна до 10 января необходимым. Одновременно Зедер не исключил возможности усиления действующих ограничений, которые в настоящее время распространяются на контакты между людьми, заведения общественного питания, культурные учреждения и путешествия.
4 января глава федерации и земель соберутся вновь для обсуждения дальнейших шагов. Ранее планировалось, что частичный локдаун в ФРГ будет действовать до 20 декабря.
Как сообщал УНН, в Украине 58% опрошенных поддерживают введение локдауну на новогодние праздники.