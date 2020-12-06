У МОЗ Німеччини розраховують на масову вакцинацію влітку наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Глава МОЗ Німеччини Єнс Шпан переконаний, що влітку наступного року в країні вже проводитиметься масова вакцинація від коронавірусу. До кампанії з вакцинації залучать також і Бундесвер, повідомляє УНН із посиланням на DW.
"На даний час я дуже оптимістично налаштований стосовно того, що масова вакцинація відбуватиметься щонайпізніше влітку", - заявив Шпан у суботу, 5 грудня, новинному порталу t-online. Виходячи з наявних на сьогодні даних, міністр припустив, що влітку щеплення можна буде робити навіть у кабінетах лікарів.
За словами Шпана, вже навесні вакцинуватися зможуть мільйони осіб. Втім, чиновник поки відмовився відповідати на запитання, які категорії людей вакцинуватимуть у першу чергу. Він пояснив, що це питання ще обговорюватимуть, повідомляє інформагентство AFP.
"Ми з цим визначимося у найближчі тижні на основі рекомендацій експертів. Ми повинні знайти баланс між етичними принципами і практичністю", - пояснив Шпан.
Тим часом представник медичної служби Бундесверу генерал Йоганнес Бакус заявив, що в рамках кампанії з підготовки та проведення масової вакцинації збройні сили допомагатимуть системі охорони здоров'я країни.
"Медслужба Бундесверу планує розгорнути у всій Німеччині до 26 станцій з вакцинації, кожну з яких обслуговуватимуть орієнтовно 20-25 військовослужбовців", - заявив Бакус у коментарі виданню Bild am Sonntag.
За його словами, за ідеальних умов на таких станції за день зможуть вакцинуватися близько 18 тисяч осіб по всій Німеччині.
Нагадаємо, за даними ООН, у 2021 році у зв'язку з наслідками пандемії світу може загрожувати наймасштабніша за 75 років гуманітарна криза.