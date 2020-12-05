В ООН прогнозують наймасштабнішу за останні 75 років гуманітарну кризу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У 2021 році у зв'язку з наслідками пандемії світу може загрожувати наймасштабніша за 75 років гуманітарна криза. Такий прогноз озвучив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Бізлі виступив на спеціальному засіданні Генасамблеї ООН, присвяченому боротьбі з COVID-19, - спільно з генеральним директором Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Адханомом Гебрейесусом.
"2021 рік в буквальному сенсі буде катастрофічним, виходячи з того, що ми бачимо на даному етапі", - заявив Бізлі, додавши, що десятки країн поставлені перед безпосередньою загрозою голоду.
"У наступному році ми не зможемо профінансувати все... тому нам доведеться розставляти пріоритети", - зазначив глава Всесвітньої продовольчої програми. Він також закликав до того, щоб багаті країни не придушували бідні в боротьбі за вакцини від коронавируса.
Раніше на цьому тижні експерти ООН повідомили, що в умовах пандемії в наступаючому році екстрена гуманітарна допомога може знадобитися в цілому 235 млн людей. Число тих, хто її потребує збільшилося на рекордні 40 відсотків в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, говорилося в звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань - "Глобальний гуманітарний огляд 2021 року". Для надання підтримки в фонди допомоги ООН необхідно залучити додатково 35 млрд доларів (понад 28 млрд євро), вважають експерти.