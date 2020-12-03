Более миллиарда людей могут оказаться в крайней бедности из-за пандемии COVID-19 - исследование
Киев • УНН
КИЕВ 3 декабря. УНН. Пандемия COVID-19 может привести к увеличению количества людей, живущих в крайней бедности. Так, в ООН предполагают, что к 2030 году количество тех, кто живет в нищете, может превысить миллиард. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Долгосрочные последствия пандемии могут привести к тому, что количество людей, живущих в условиях крайней бедности, к 2030 году превысит миллиард. В исследовании Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) говорится о трех возможных сценария. В худшем случае количество людей, которые будут жить в условиях крайней бедности, увеличится на более чем 200 миллионов человек к 2030 году и превысит отметку в один миллиард. По базовому сценарию, количество людей возрастет на 44 миллиона", - пишет издание.
Отмечается, что однако всплеск крайней бедности можно предотвратить, ведь еще есть позитивный сценарий. При нем из нищеты можно вывести 146 миллионов людей благодаря инвестициям в программы социального обеспечения, управления, цифровизацию и борьбу с изменениями климата.
"Пандемия является "поворотным пунктом", - сказал руководитель ПРООН Ахим Штайнер. - Решения, которые сейчас принимают лидеры, могут направить мир в самые разные направления", - отметил он.
Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире с начала пандемии коронавируса официально подтвердили более 64,5 миллиона заражений. Из них более 1,4 миллиона человек умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19.
Напомним, из-за пандемии COVID-19 Украину ожидает худшая за десятилетия экономическая рецессия, которая поставит 9 миллионов людей на грань бедности.
Как ранее сообщал УНН, в Украине уже 772 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 14 496.