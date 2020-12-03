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Понад мільярд людей можуть опинитися у крайній бідності через пандемію COVID-19 - дослідження

Понад мільярд людей можуть опинитися у крайній бідності через пандемію COVID-19 - дослідження

Київ • УНН

 • 11727 перегляди

КИЇВ 3 грудня. УНН. Пандемія COVID-19 може призвести до збільшення кількості людей, які живуть у крайній бідності. Так, в ООН припускають, що до 2030 року кількість тих, хто живе у злиднях, може перевищити мільярд. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

"Довгострокові наслідки пандемії можуть призвести до того, що кількість людей, які живуть в умовах крайньої бідності, до 2030 року перевищить мільярд. У дослідженні Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) йдеться про три можливих сценарії. У найгіршому випадку кількість людей, що житимуть в умовах крайньої бідності, збільшиться на понад 200 мільйонів людей до 2030 року і перевищить позначку в один мільярд. За базового сценарію, кількість таких людей зросте на 44 мільйони", - пише видання.

Зазначається, що однак сплеску крайньої бідності можна запобігти, адже ще є позитивний сценарій. За нього зі злиднів можна вивести 146 мільйонів людей завдяки інвестиціям у програми соціального забезпечення, управління, цифровізацію та боротьбу зі змінами клімату.

"Пандемія є "поворотним пунктом", - сказав керівник ПРООН Ахім Штайнер. - Рішення, які зараз ухвалюють лідери, можуть спрямувати світ у дуже різні напрямки", - зауважив він.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Гопкінса, загалом у світі з початку пандемії коронавірусу офіційно підтвердили більше 64,5 мільйона інфікувань. З них понад 1,4 мільйона людей померли внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19.

Нагадаємо, через пандемію COVID-19 Україну очікує найгірша за десятиліття економічна рецесія, яка поставить 9 мільйонів людей на межу бідності.

Як раніше повідомляв УНН, в Україні вже 772 тис. випадків COVID-19, за добу — 14 496.

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