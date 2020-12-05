В ООН прогнозируют крупнейший за последние 75 лет гуманитарный кризис
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В 2021 году в связи с последствиями пандемии миру может грозить самый сильный за 75 лет гуманитарный кризис. Такой прогноз озвучил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Бизли выступил на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19, - совместно с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом.
"2021 год будет в буквальном смысле катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе", - заявил Бизли, добавив, что десятки стран поставлены перед непосредственной угрозой голода.
"В следующем году мы не сможем профинансировать все… поэтому нам придется расставлять приоритеты", - отметил глава Всемирной продовольственной программы. Он также призвал к тому, чтобы богатые страны не подавляли бедные в борьбе за вакцины от коронавируса.
Ранее на этой неделе эксперты ООН сообщили, что в условиях пандемии в наступающем году экстренная гуманитарная помощь может потребоваться в общей сложности 235 млн человек. Число нуждающихся в ней увеличилось на рекордные 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, говорилось в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов - "Глобальный гуманитарный обзор 2021 года". Для оказания поддержки в фонды помощи ООН необходимо привлечь дополнительно 35 млрд долларов (свыше 28 млрд евро), считают эксперты.