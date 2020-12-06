В Минздраве Германии рассчитывают на массовую вакцинацию летом следующего года

"В настоящее время я очень оптимистично настроен относительно того, что массовая вакцинация будет происходить позднее всего летом", - заявил Шпан в субботу, 5 декабря, новостному порталу t-online. Исходя из имеющихся на сегодня данных, министр предположил, что летом прививки можно будет делать даже в кабинетах врачей.

По словам Шпана, уже весной вакцинироваться смогут миллионы человек. Впрочем, чиновник пока отказался отвечать на вопрос, какие категории людей будут вакцинировать в первую очередь. Он пояснил, что этот вопрос еще будет обсуждаться, сообщает информагентство AFP.

"Мы с этим определимся в ближайшие недели на основе рекомендаций экспертов. Мы должны найти баланс между этическими принципами и практичностью", - пояснил Шпан.

Между тем представитель медицинской службы Бундесвера генерал Йоханнес Бакус заявил, что в рамках кампании по подготовке и проведению массовой вакцинации вооруженные силы будут помогать системе здравоохранения страны.

"Медслужба Бундесвера планирует развернуть во всей Германии до 26 станций по вакцинации, каждую из которых будут обслуживать ориентировочно 20-25 военнослужащих", - заявил Бакус в комментарии изданию Bild am Sonntag.

По его словам, при идеальных условиях на таких станциях за день смогут вакцинироваться около 18 тысяч человек по всей Германии.

Напомним, по данным ООН, в 2021 году в связи с последствиями пандемии миру может угрожать самый масштабный за 75 лет гуманитарный кризис.