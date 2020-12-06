Пандемія: у Баварії посилюють карантинні обмеження, виняток зроблять лише на Різдво

ukru
06:32 • 4169 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 66467 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 102729 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 108972 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 95931 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 109858 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 85892 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 101907 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 118075 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145406 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

18 березня, 21:38 • 14254 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 34287 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

02:22 • 24604 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 59933 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 70887 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 4123 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 87048 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 319793 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 253059 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 346588 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 75643 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 112880 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 113348 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 110151 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 123579 перегляди
Актуальне
Пандемія: у Баварії посилюють карантинні обмеження, виняток зроблять лише на Різдво

Пандемія: у Баварії посилюють карантинні обмеження, виняток зроблять лише на Різдво

Київ • УНН

 • 15759 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У німецькій Баварії з 9 грудня оголошують режим надзвичайної ситуації, який діятиме поки до 9 січня. Уряд землі ухвалив рішення щодо подальшого обмеження контактів, повідомляє УНН із посиланням на DW.

З огляду на й надалі високе число нових інфікувань коронавірусом уряд Баварії на екстреному засіданні у неділю, 6 грудня, ухвалив рішення, що має на меті подальше обмеження контактів жителів цієї німецької федеральної землі. Також уряд відмовився від планів послабити чинні обмеження на час святкування Нового року. Окрім того, уряд ухвалив рішення знову оголосити з 9 грудня режим надзвичайної ситуації, який діятиме поки до 9 січня.

"Показники (зараження коронавірусом - Ред.) просто надто високі", - сказав після засідання голова уряду Маркус Зедер, обґрунтовуючи необхідність посилення обмежень.

За його словами, багато лікарень останніми днями скаржаться на перевантаженість. Узгоджений на федеральному рівні м'який локдаун, який запровадили з 2 листопада, дав певний ефект, але він є недостатнім, зауважив Зедер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пандемія: у світі на COVID-19 захворіли майже 66,5 млн людей

Обмеження контактів послаблять лише на час святкування Різдва - з 23-го по 26 грудня. У ці дні зможуть зустрічатися до 10 людей із більш ніж двох домогосподарств. А от на Новий рік діятимуть чинні обмеження: зустрічатися можуть лише до п'яти людей з двох домогосподарств. Схоже рішення раніше ухвалили у сусідній федеральній землі - Баден-Вюртемберг. А от у Берліні вирішили і на Різдво залишити чинне обмеження щодо зустрічей: максимально п'ять осіб з двох домогосподарств.

Уряд Баварії ухвалив також рішення про обмеження пересування громадян з 9 грудня. Своє помешкання можна буде залишати лише з поважної причини, зокрема, для здійснення покупок, відвідання лікаря, занять спортом, дорогою на роботу чи до школи. В особливо уражених коронавірусною інфекцією районах, де показник нових випадків за сім днів перевищує 200 на 100 тисяч жителів, запроваджується нічна комендантська година з 21-ї вечора до 5-ї ранку.

Також у всій землі запроваджується заборона на розпивання алкогольних напоїв просто неба. Вона діятиме і в Новорічну ніч.

У Баварії з 9 грудня також сильно обмежать присутність школярів на заняттях. Починаючи з 8-го року навчання, класи ділитимуть навпіл, групи займатимуться почергово. А в уражених районах, починаючи з 14 грудня, учнів від 8-го класу і вище повністю переводять на дистанційне навчання.

Нагадаємо, глава МОЗ Німеччини Єнс Шпан переконаний, що влітку наступного року в країні вже проводитиметься масова вакцинація від коронавірусу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79