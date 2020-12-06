Пандемія: у Баварії посилюють карантинні обмеження, виняток зроблять лише на Різдво

З огляду на й надалі високе число нових інфікувань коронавірусом уряд Баварії на екстреному засіданні у неділю, 6 грудня, ухвалив рішення, що має на меті подальше обмеження контактів жителів цієї німецької федеральної землі. Також уряд відмовився від планів послабити чинні обмеження на час святкування Нового року. Окрім того, уряд ухвалив рішення знову оголосити з 9 грудня режим надзвичайної ситуації, який діятиме поки до 9 січня.

"Показники (зараження коронавірусом - Ред.) просто надто високі", - сказав після засідання голова уряду Маркус Зедер, обґрунтовуючи необхідність посилення обмежень.

За його словами, багато лікарень останніми днями скаржаться на перевантаженість. Узгоджений на федеральному рівні м'який локдаун, який запровадили з 2 листопада, дав певний ефект, але він є недостатнім, зауважив Зедер.

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Обмеження контактів послаблять лише на час святкування Різдва - з 23-го по 26 грудня. У ці дні зможуть зустрічатися до 10 людей із більш ніж двох домогосподарств. А от на Новий рік діятимуть чинні обмеження: зустрічатися можуть лише до п'яти людей з двох домогосподарств. Схоже рішення раніше ухвалили у сусідній федеральній землі - Баден-Вюртемберг. А от у Берліні вирішили і на Різдво залишити чинне обмеження щодо зустрічей: максимально п'ять осіб з двох домогосподарств.

Уряд Баварії ухвалив також рішення про обмеження пересування громадян з 9 грудня. Своє помешкання можна буде залишати лише з поважної причини, зокрема, для здійснення покупок, відвідання лікаря, занять спортом, дорогою на роботу чи до школи. В особливо уражених коронавірусною інфекцією районах, де показник нових випадків за сім днів перевищує 200 на 100 тисяч жителів, запроваджується нічна комендантська година з 21-ї вечора до 5-ї ранку.

Також у всій землі запроваджується заборона на розпивання алкогольних напоїв просто неба. Вона діятиме і в Новорічну ніч.

У Баварії з 9 грудня також сильно обмежать присутність школярів на заняттях. Починаючи з 8-го року навчання, класи ділитимуть навпіл, групи займатимуться почергово. А в уражених районах, починаючи з 14 грудня, учнів від 8-го класу і вище повністю переводять на дистанційне навчання.

Нагадаємо, глава МОЗ Німеччини Єнс Шпан переконаний, що влітку наступного року в країні вже проводитиметься масова вакцинація від коронавірусу.