Пандемия: в Баварии усиливают карантин, исключение сделают только на Рождество

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. В немецкой Баварии с 9 декабря объявляют режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать пока до 9 января. Правительство земли приняло решение о дальнейшем ограничении контактов, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Учитывая и в дальнейшем высокое число новых заражений коронавирусом правительство Баварии на экстренном заседании в воскресенье, 6 декабря, приняло решение, имеющее цель дальнейшего ограничения контактов жителей этой немецкой федеральной земли. Также правительство отказалось от планов ослабить действующие ограничения на время празднования Нового года. Кроме того, правительство приняло решение вновь объявить с 9 декабря режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать пока до 9 января.

"Показатели (заражения коронавирусом - ред.) просто слишком высокие", - сказал после заседания глава правительства Маркус Зедер, обосновывая необходимость усиления ограничений.

По его словам, многие больницы в последние дни жалуются на перегруженность. Согласованный на федеральном уровне мягкий локдаун, который ввели со 2 ноября, дал определенный эффект, но он недостаточен, отметил Зедер.

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Ограничение контактов ослабят только на время празднования Рождества - с 23-го по 26 декабря. В эти дни смогут встречаться до 10 человек с более чем двух домохозяйств. А вот на Новый год будут работать действующие ограничения: встречаться могут только до пяти человек из двух домохозяйств. Подобное решение ранее приняли в соседней федеральной земли - Баден-Вюртемберг. А вот в Берлине решили и на Рождество оставить действующее ограничение встреч: максимально пять человек из двух домохозяйств.

Правительство Баварии приняло также решение об ограничении передвижения граждан с 9 декабря. Свою квартиру можно будет оставлять только по уважительной причине, в частности, для совершения покупок, посещения врача, занятий спортом, по дороге на работу или в школу. В особо пораженных коронавирусной инфекцией районах, где показатель новых случаев за семь дней превышает 200 на 100 тысяч жителей, вводится ночной комендантский час с 21 вечера до 5 утра.

Также по всей земле вводится запрет на распитие алкогольных напитков под открытым небом. Он будет действовать и в Новогоднюю ночь.

В Баварии с 9 декабря также сильно ограничат присутствие школьников на занятиях. Начиная с 8-го года обучения, классы будут делить пополам, группы будут заниматься поочередно. А в пораженных районах, начиная с 14 декабря, учеников от 8-го класса и выше полностью переводят на дистанционное обучение.

Напомним, глава Минздрава Германии Йенс Шпан убежден, что летом следующего года в стране уже будет проводиться массовая вакцинация от коронавируса.

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