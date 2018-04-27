Меркель: решение о введении пошлин на продукцию из ЕС остается за президентом США

Она сообщила, что обсудила эту тему с хозяином Белого дома, но о конкретных результатах ничего не сказала. “Мы обменялись мнениями о ходе переговоров, — отметила глава немецкого правительства. — Решение остается за президентом”.

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Напомним, один из самых актуальных пунктов в повестке дня, по которому Меркель будет непросто вести переговоры, — американские пошлины на металлы (25% для стали и 10% для алюминия). “Германия — крупнейшая экономика ЕС. Ее основной двигатель — торговля. Я бы хотел подчеркнуть, что ЕС неизбежно отомстит, если США не сделают для него исключение в вопросе пошлин на алюминий и сталь, так что здесь присутствует некоторая угроза мер”, — отметил заместитель директора европейской программы Центра стратегических и международных исследований Джефф Ратке.

США ввели их 23 марта, но предоставили отсрочку до 1 мая ряда стран: Австралии, Аргентине, Бразилии, Канаде, Мексике, Южной Корее и Евросоюза. На данный момент в Берлине считают, что продолжать отсрочку в Вашингтоне не будут, но надеются, что канцлер сможет убедить Трампа начать новые переговоры по этому вопросу. При этом Германия неоднократно подчеркивали, что потенциальная торговая война между Америкой и Европой обернется сокращением экономики по обе стороны океана.