Меркель: рішення про введення мит на продукцію з ЄС лишається за президентом США
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Рішення про введення з 1 травня мит на сталеливарну і алюмінієву продукцію з Євросоюзу залишається за президентом США Дональдом Трампом. Про це заявила під час короткого офіційного візиту до Вашингтона канцлер Німеччини Ангела Меркель, інформує УНН.
Вона повідомила, що обговорила цю тему з господарем Білого дому, але про конкретні результати нічого не сказала. “Ми обмінялися думками про хід переговорів, — зазначила глава німецького уряду. — Рішення залишається за президентом”.
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Нагадаємо, один з найактуальніших пунктів на порядку денному, за яким Меркель буде непросто вести переговори, — американські мита на метали (25% для сталі і 10% для алюмінію). “Німеччина — найбільша економіка ЄС. Її основний двигун — торгівля. Я б хотів підкреслити, що ЄС неминуче помститься, якщо США не зроблять для нього виключення в питанні мит на алюміній і сталь, так що тут присутня деяка загроза заходів у відповідь”, — зазначив заступник директора європейської програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джефф Ратке.
США ввели їх 23 березня, але надали відстрочку до 1 травня ряду країн: Австралії, Аргентині, Бразилії, Канаді, Мексиці, Південній Кореї і державам Євросоюзу. На даний момент у Берліні вважають, що продовжувати відстрочку в Вашингтоні не будуть, але сподіваються, що канцлер зможе переконати Трампа почати нові переговори з цього питання. При цьому Німеччина неодноразово прокреслювала, що потенційна торгова війна між Америкою і Європою обернеться скороченням економіки по обидві сторони океану.