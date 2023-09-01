Сеть чвк "вагнер" в Африке перейдет под контроль министерства обороны рф - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. После смерти лидера чвк "вагнер" евгения пригожина министерство обороны россии берет на себя контроль над операциями наемников на Ближнем Востоке и Африке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Президент россии владимир путин планирует взять под контроль масштабные операции главаря наемников "вагнера" евгена пригожина в Африке и на Ближнем Востоке через несколько дней после гибели пригожина в авиакатастрофе.
Как сообщает Bloomberg, по словам близкого к кремлю человека, вагнер должен перейти под "эффективное российское военное командование".
Также сообщается, что в конце прошлой недели путин подписал указ, который позволяет бойцам "вагнера" и другим наемникам присягнуть на верность российскому государству.
Напомним
23 августа пригожин и некоторые из его ближайших помощников находились на частном самолете Embraer SA Legacy 600, который разбился по дороге из москвы в санкт-петербург в результате чего погибли все находившиеся на борту.
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