Сеть чвк "вагнер" в Африке перейдет под контроль министерства обороны рф - СМИ

Детали

Президент россии владимир путин планирует взять под контроль масштабные операции главаря наемников "вагнера" евгена пригожина в Африке и на Ближнем Востоке через несколько дней после гибели пригожина в авиакатастрофе.

Как сообщает Bloomberg, по словам близкого к кремлю человека, вагнер должен перейти под "эффективное российское военное командование".

Также сообщается, что в конце прошлой недели путин подписал указ, который позволяет бойцам "вагнера" и другим наемникам присягнуть на верность российскому государству.

Напомним

23 августа пригожин и некоторые из его ближайших помощников находились на частном самолете Embraer SA Legacy 600, который разбился по дороге из москвы в санкт-петербург в результате чего погибли все находившиеся на борту.

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