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Сеть чвк "вагнер" в Африке перейдет под контроль министерства обороны рф - СМИ

Киев • УНН

 • 445238 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. После смерти лидера чвк "вагнер" евгения пригожина министерство обороны россии берет на себя контроль над операциями наемников на Ближнем Востоке и Африке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Президент россии владимир путин планирует взять под контроль масштабные операции главаря наемников "вагнера" евгена пригожина в Африке и на Ближнем Востоке через несколько дней после гибели пригожина в авиакатастрофе.

Как сообщает Bloomberg, по словам близкого к кремлю человека, вагнер должен перейти под "эффективное российское военное командование".

Также сообщается, что в конце прошлой недели путин подписал указ, который позволяет бойцам "вагнера" и другим наемникам присягнуть на верность российскому государству.

Напомним

23 августа пригожин и некоторые из его ближайших помощников находились на частном самолете Embraer SA Legacy 600, который разбился по дороге из москвы в санкт-петербург в результате чего погибли все находившиеся на борту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самолет пригожина могла сбить российская система ПВО – Financial Time

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