Мережа пвк "вагнер" в Африці перейде під контроль міністерства оборони рф - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Після смерті лідера пвк "вагнер" євгена пригожина міністерство оборони росії бере на себе контроль над операціями найманців на Близькому Сході та Африці. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Президент росії володимир путін планує взяти під контроль масштабні операції ватажка найманців "вагнера" євгена пригожина в Африці та на Близькому Сході через кілька днів після загибелі пригожина в авіакатастрофі.
Як повідомляє Bloomberg, за словами близької до кремля людини, вагнер має перейти під "ефективне російське військове командування".
Також повідомляється, що наприкінці минулого тижня путін підписав указ, який дозволяє бійцям "вагнера" та іншим найманцям присягнути на вірність російській державі.
Нагадаємо
23 серпня пригожин і деякі з його найближчих помічників перебували на приватному літаку Embraer SA Legacy 600, який розбився дорогою з москви до санкт-петербурга внаслідок чого загинули всі, хто знаходився на борту.
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