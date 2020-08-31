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Мэр Вышгорода, который не выполнил ни одного предвыборного обещания, претендует на второй срок

Киев • УНН

 • 58869 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Действующий мэр города Вышгорода Алексей Момот планирует избираться на второй срок, до сих пор не выполнив своих основных предвыборных обещаний горожанам, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в Вышгородской городском совете.

Мэр Вышгорода, который не выполнил ни одного предвыборного обещания, претендует на второй срок

В свете местных выборов, предвыборная кампания стартует 5 сентября, УНН проанализировал выполнение обещаний кандидатами в мэры Киевской области, которые являются действующими городскими головами.

Так, согласно предвыборной программе действующего мэра Алексея Момота, в 2015 году он обещал решить основные проблемы горожан, касающиеся хаотической коммерческой застройки города многоэтажками, высоких тарифов ЖКХ, нехватки учреждений дошкольного образования и социального назначения, плохого качества питьевой воды, свалки, общественного транспорта.

Но, как сообщает Киевская областная государственная администрация, обещанный действующим мэром детсад до сих пор не завершен, а его строительство, которое началось еще в 2017 году, обойдется бюджету более чем 76 млн гривен.

Обещанная Момотом политика в сфере справедливых и умеренных тарифов на жилищно-коммунальные услуги завершилась этой зимой для Вышгорода самыми высокими в Киевской области тарифам за теплоснабжение, когда по словам горожан им начали поступать платежки с заоблачными цифрами в 25 тыс. гривен за однокомнатную квартиру.

Относительно всесторонней поддержки малообеспеченных слоев населения, на которой действующий мэр делал отдельный упор на прошлых выборах, то еще с 2019 года, около трех тысяч вышгородцев остались без выплат материальной помощи по Программе социальной защиты малообеспеченных слоев населения города Вышгорода. В апреле 2020 года, в самый разгар карантина, отдельные депутаты городского совета потребовали от мэра выплатить задолженность, которая на тот момент составляла более 1,5 млн грн, тогда как остаток средств на казначейских счетах Вышгородского местного совета составлял около 12 млн гривен.

Также, в 2015 году кандидат в мэры Вышгорода Момот планировал в первую очередь решить проблему с хаотичной и незаконной застройкой города недвижимостью коммерческого назначения. А уже в 2016 году тогдашний Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о подозрении во взяточничестве Вышгородскому городскому главе Момоту и его сообщникам, которые по предварительному сговору требовали неправомерную выгоду в размере 300 тыс. евро и получили 200 тыс. евро от представителя строительной компании за непрепятствование продолжению аренды земельного участка и строительству многоквартирных жилых домов. Позже свидетель отказался от своих показаний, а дело против Момота, который вышел под залог в размере 5 млн гривен, завершилось ничем.

Ранее УНН сообщал, что во время съезда партии "Слуга народа" 31 августа было представлено кандидатов на должности глав городов областного значения на местных выборах 25 октября.

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