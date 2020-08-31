Мер Вишгорода, який не виконав жодної передвиборчої обіцянки, претендує на другий термін

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 149760 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 103321 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 96866 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 105020 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 125330 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137338 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221133 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216030 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186550 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176142 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
77%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49719 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46689 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 152865 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28518 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44669 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 149759 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 152882 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 277692 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 301798 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 384755 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44682 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28529 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46708 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49738 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126091 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Мер Вишгорода, який не виконав жодної передвиборчої обіцянки, претендує на другий термін

Київ • УНН

 • 58869 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Чинний мер міста Вишгорода Олексій Момот планує обиратися на другий термін, досі не виконавши своїх основних передвиборчих обіцянок містянам, повідомляє УНН із посиланням на власні джерела в Вишгородській міській раді.

Мер Вишгорода, який не виконав жодної передвиборчої обіцянки, претендує на другий термін

У світлі місцевих виборів, передвиборча кампанія стартує 5 вересня, УНН проаналізував виконання обіцянок кандидатами у мери Київської області, які є чинними міськими головами.

Так, згідно з передвиборчою програмою чинного мера Олексія Момота, у 2015 році він обіцяв розв’язати основні проблеми містян, які стосувались хаотичної комерційної забудови міста багатоповерхівками, високих тарифів ЖКГ, браку закладів дошкільної освіти та соціального призначення, поганої якості питної води, сміттєзвалища, громадського транспорту тощо.

Натомість, як повідомляє Київська обласна державна адміністрація, обіцяний чинним мером дитсадок досі не завершений, а його будівництво, яке розпочалось ще в 2017 році, коштуватиме бюджету понад 76 мільйонів гривень. 

Обіцяна Момотом політика у сфері справедливих і поміркованих тарифів на житлово-комунальні послуги завершилась цієї зими для Вишгорода найвищими в Київській області тарифами за теплопостачання, коли за свідченнями містян їм почали надходити платіжки з захмарними цифрами в 25 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. 

Щодо всебічної підтримки малозабезпечених верств населення, на якій чинний мер робив окремий наголос на минулих виборах, то ще з 2019 року близько трьох тисяч вишгородців залишились без виплат матеріальної допомоги за Програмою соціального захисту малозабезпечених верств населення міста Вишгорода. У квітні 2020 року, у самий розпал карантину, окремі депутати міської ради вимагали від мера виплатити заборгованість, яка на той момент становила більше 1,5 млн грн, тоді як залишок коштів на казначейських рахунках Вишгородської місцевої ради становив близько 12 мільйонів гривень. 

Також, у 2015 році кандидат у мери Вишгорода Момот планував першочергово розв’язати проблему з хаотичною та незаконною забудовою міста нерухомістю комерційного призначення. А вже в 2016 році тодішній Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про підозру в хабарництві Вишгородського міського голови Момота та його спільників, які за попередньою змовою вимагали неправомірну вигоду в розмірі 300 тисяч євро та одержали 200 тисяч євро від представника будівельної компанії за неперешкоджання продовженню оренди земельної ділянки і будівництву багатоквартирних житлових будинків. Пізніше свідок відмовився від своїх свідчень, а справа проти Момота, який вийшов під заставу в розмірі 5 мільйонів гривень, завершилась нічим.

Раніше УНН повідомляв, що під час з’їзду партії “Слуга народу” 31 серпня було представлено кандидатів на посади голів міст обласного значення на місцевих виборах 25 жовтня. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,898.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,188.79
Ethereum
$1,531.75