Мер Вишгорода, який не виконав жодної передвиборчої обіцянки, претендує на другий термін

Мер Вишгорода, який не виконав жодної передвиборчої обіцянки, претендує на другий термін
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Чинний мер міста Вишгорода Олексій Момот планує обиратися на другий термін, досі не виконавши своїх основних передвиборчих обіцянок містянам, повідомляє УНН із посиланням на власні джерела в Вишгородській міській раді.
У світлі місцевих виборів, передвиборча кампанія стартує 5 вересня, УНН проаналізував виконання обіцянок кандидатами у мери Київської області, які є чинними міськими головами.
Так, згідно з передвиборчою програмою чинного мера Олексія Момота, у 2015 році він обіцяв розв’язати основні проблеми містян, які стосувались хаотичної комерційної забудови міста багатоповерхівками, високих тарифів ЖКГ, браку закладів дошкільної освіти та соціального призначення, поганої якості питної води, сміттєзвалища, громадського транспорту тощо.
Натомість, як повідомляє Київська обласна державна адміністрація, обіцяний чинним мером дитсадок досі не завершений, а його будівництво, яке розпочалось ще в 2017 році, коштуватиме бюджету понад 76 мільйонів гривень.
Обіцяна Момотом політика у сфері справедливих і поміркованих тарифів на житлово-комунальні послуги завершилась цієї зими для Вишгорода найвищими в Київській області тарифами за теплопостачання, коли за свідченнями містян їм почали надходити платіжки з захмарними цифрами в 25 тисяч гривень за однокімнатну квартиру.
Щодо всебічної підтримки малозабезпечених верств населення, на якій чинний мер робив окремий наголос на минулих виборах, то ще з 2019 року близько трьох тисяч вишгородців залишились без виплат матеріальної допомоги за Програмою соціального захисту малозабезпечених верств населення міста Вишгорода. У квітні 2020 року, у самий розпал карантину, окремі депутати міської ради вимагали від мера виплатити заборгованість, яка на той момент становила більше 1,5 млн грн, тоді як залишок коштів на казначейських рахунках Вишгородської місцевої ради становив близько 12 мільйонів гривень.
Також, у 2015 році кандидат у мери Вишгорода Момот планував першочергово розв’язати проблему з хаотичною та незаконною забудовою міста нерухомістю комерційного призначення. А вже в 2016 році тодішній Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про підозру в хабарництві Вишгородського міського голови Момота та його спільників, які за попередньою змовою вимагали неправомірну вигоду в розмірі 300 тисяч євро та одержали 200 тисяч євро від представника будівельної компанії за неперешкоджання продовженню оренди земельної ділянки і будівництву багатоквартирних житлових будинків. Пізніше свідок відмовився від своїх свідчень, а справа проти Момота, який вийшов під заставу в розмірі 5 мільйонів гривень, завершилась нічим.
Раніше УНН повідомляв, що під час з’їзду партії “Слуга народу” 31 серпня було представлено кандидатів на посади голів міст обласного значення на місцевих виборах 25 жовтня.