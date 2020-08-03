Мэр Тернополя заявил, что в среду обратится в комиссию по выходу города из "красной" зоны

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 37211 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102171 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107072 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134291 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110907 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131793 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102140 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102596 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104444 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102067 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Мэр Тернополя заявил, что в среду обратится в комиссию по выходу города из "красной" зоны

Мэр Тернополя заявил, что в среду обратится в комиссию по выходу города из "красной" зоны

Киев  •  УНН

 • 11533 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Тернопольская областная комиссия в среду планирует обращаться в Государственную комиссию техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с предложением пересмотреть возможность выхода из “красной” зоны Тернополя. Об этом сказал городской председатель Тернополя Сергей Надал в эфире местного телеканала, передает УНН.

"Я знаю, что сегодня на областной комиссии было принято решение, что уже в среду они промониторят состояние показателей по Тернополю и как в среду будут обращаться в Киев, в Государственной комиссии по предложению проверить, не ждать пятницы, пересмотреть скорее возможность выхода с "красной" зоны по Тернополю", - сказал Надал.

Как сообщалось, Тернопольский городской совет признал неконституционным решение об отнесении города в "красную зону" и отказался закрывать город на карантин. Городская власть обратилась к министру здравоохранения Максиму Степанову, об отмене «красной зоны» для города.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы, которые попадают в "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны. Среди названных регионов в "красной зоне", кроме Тернополя, оказались город Луцк и Кицманский район в Черновицкой области.

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