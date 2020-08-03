Мэр Тернополя заявил, что в среду обратится в комиссию по выходу города из "красной" зоны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Тернопольская областная комиссия в среду планирует обращаться в Государственную комиссию техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с предложением пересмотреть возможность выхода из “красной” зоны Тернополя. Об этом сказал городской председатель Тернополя Сергей Надал в эфире местного телеканала, передает УНН.
"Я знаю, что сегодня на областной комиссии было принято решение, что уже в среду они промониторят состояние показателей по Тернополю и как в среду будут обращаться в Киев, в Государственной комиссии по предложению проверить, не ждать пятницы, пересмотреть скорее возможность выхода с "красной" зоны по Тернополю", - сказал Надал.
Как сообщалось, Тернопольский городской совет признал неконституционным решение об отнесении города в "красную зону" и отказался закрывать город на карантин. Городская власть обратилась к министру здравоохранения Максиму Степанову, об отмене «красной зоны» для города.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы, которые попадают в "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны. Среди названных регионов в "красной зоне", кроме Тернополя, оказались город Луцк и Кицманский район в Черновицкой области.