Влада Тернополя назвала рішення щодо включення міста до "червоної зони" неконституційним

“Стосовно рішення про виконання чи невиконання постанови уряду про впровадження так званої “червоної зони” на території міста Тернополя… Я думаю, що всіх тернополян обурила інформація, яку ми отримали всі в кінці п’ятниці про те, що Тернопіль введено в якусь там “червону зону” - заборону діяльності суб’єктів господарювання і початок тотального карантину, знову ж таки. Чому рішення є невірним, тому що, по-перше, не відповідає жодному здоровому глузду. Якщо навіть брати медичні показники - Тернопіль там не повинен був бути, тому що станом на 31 липня кількість тестувань, які проводяться в Тернополі - цей показник був 78, тоді коли МОЗ вимагав 24. Тобто, ми робимо втричі більше тестувань”, - сказав Сергій Надал.

Він зазначив, що коефіцієнт виявлення захворюваності був рекомендований МОЗ на рівні 11.

“В Тернополі 11,1. Лише на одну десяту більше, зате ми робимо втричі більше тестувань. Ще одна необхідна умова для того, щоб бути в червоній зоні - це заповненість ліжкового фонду в понад 75%. У нас в Тернополі це 46,8, тобто, в два рази майже менше. Тобто, причин для такої ситуації немає”, - додав Сергій Надал.

За його словами, в інших містах набагато гірша ситуація, більше хворих, людей в лікарнях та смертність, але там немає “червоної зони”.

“Або це просто непрофесійність, або це чітко якась політична дія, спрямована на те, щоб покарати Тернопіль чи тернополян. Наступне питання це транспортна блокада. Інакше це назвати не можна. Чому припинили зупинку поїздів на станції Тернопіль? Чому припиняють рух автобусів?”, - сказав Сергій Надал.

Він зазначив, що люди не могли дістатись міста, оскільки поїзди не зупинялися.

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“Починаючи з березня економіка міста на колінах. Закриваються підприємства, припиняється бізнес, люди втрачають роботу, люди масово починають шукати можливість виїхати за кордон на роботу. Страждає економіка міста. Надходження тільки до міського бюджету знизились на 100 млн за перше півріччя… Тому сьогодні було ініційовано проведення позачергової сесії міської ради… Сьогодні було прийняте рішення сесії міської ради, яке визнало, що рішення Державної комісії стосовно встановлення карантину і так званої “червоної зони” на території міста Тернополя є таким, яке суперечить діючій конституції”, - додав Сергій Надал.

Він зазначив, що всім суб’єктам господарювання рекомендували забезпечити свою діяльність відповідно до вимог, які були визначені санітарним лікарем.

“Крім того, рекомендовано органам поліції не вчиняти будь-яких дій по відношенню до суб’єктів господарювання за те, що вони здійснюють свою діяльність. В разі, якщо такі протоколи будуть складатися - в нас є домовленості з громадськими організаціями, з представниками адвокатів про те, що будем їм допомагати забезпечувати юридичний супровід в судах, щоб такі протоколи були скасовані. Також даним рішенням ми звертаємося до міністра охорони здоров’я про скасування “червоної зони” для тернополян, до міністра транспорту Криклія про відновлення руху потягів і зупинку їх на території міста Тернополя і звертаємося до Обласної комісії з надзвичайних ситуацій не припиняти автобусного міжміського сполучення”, - сказав Сергій Надал.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав регіони, які потрапляють до “червоної”, “помаранчевої” та “жовтої” зон. З-поміж названих регіонів у “червоній зоні”, окрім Луцька, опинились місто Тернопіль і Кицманський район в Чернівецькій області.

У Тернополі та Луцьку виступили проти посилення карантину.

Влада Тернополя відмовляється посилювати карантин, попри потрапляння до "червоної" зони, як і влада Луцька.