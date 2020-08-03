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Через карантин деякі потяги відсьогодні не зупинятимуться у Луцьку та Тернополі

Київ • УНН

 • 8472 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Відсьогодні, 3 серпня, Укрзалізниця тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів, спричинених пандемією COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця, на виконання норм постанови Кабінету міністрів України №641 та рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 3 серпня тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів, спричинених пандемією коронавірусу (COVID-19 - ред.)", - вказано у повідомленні.

Вказане обмеження діятиме для наступних поїздів: № 41/42 сполученням Дніпро-Трускавець, № 98/97 Ковель-Київ, № 88/87 Ковель-Новоолексіївка, № 12/11 Одеса-Львів, № 81/82 Київ-Ужгород, № 49/50 Київ-Трускавець, № 136/135 Чернівці-Одеса, № 108/107 Одеса-Ужгород, № 110/109 Львів-Херсон, № 86/85 Львів-Новоолексіївка, № 715/716 Київ-Львів, уточнив залізничний перевізник.

Вказано, що зупинка по вказаних станціях буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі.

"Пасажирам вказаних поїздів, які планували слідувати у/з Луцька та Тернополя буде запропоновано повернення повної вартості квитків", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що з 3 серпня Укрзалізниця тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі, які комісія ТЕБ та НС сьогодні визначила як "червону зону". У "червоній зоні" опинилися Луцьк, місто Тернопіль, а також Кицманський район у Чернівецькій області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Червона зона": як у Тернополі та Луцьку виступають проти посилення карантину

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