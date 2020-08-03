"Червона зона": як у Тернополі та Луцьку виступають проти посилення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Влада Тернополя та влада Луцька продовжують виступати проти посилення карантину, попри перебування у "червоній зоні" розповсюдження COVID-19. Тернопільська міськрада визнала постанову Кабінету міністрів такою, що не ґрунтується на нормах Конституції України. А у Луцьку збирають підписи підприємців проти "незаконних" обмежень. Про це повідомляє УНН із посиланням відповідні рішення та заяви.
Так, Тернопільська міська рада проголосувала за визнання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. №641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" такою, що не ґрунтується на нормах Конституції України.
А радник Луцького міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook повідомив, що багато підприємців та підприємств виступили проти незаконних обмежень та можливих штрафів. Так, низка підприємців підписала колективне звернення.
"Більше 70 суб'єктів підприємницької діяльності - підприємців та підприємств - виступили проти незаконних обмежень та можливих штрафів у зв'язку із безпідставним внесенням нашого міста до "червоної" зони епідемічної небезпеки, та як наслідок загрози зупинення підприємницької діяльності вказаних у зверненні суб'єктів. Це лише частина тих, хто виступає проти, адже від необдуманих рішень можновладців постраждають у десятки разів більше. Вказані у зверненні підприємці та підприємства є роботодавцями сотень лучан та платниками податків до місцевого та державного бюджетів" - написав він.
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Нагадаємо, з 1 по 31 серпня в Україні продовжено адаптивний карантин, коли всі регіони будуть поділені за кольорами, відповідно до епідеміологічної ситуації. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав регіони, які потрапляють до "червоної", "помаранчевої" та "жовтої" зон. З-поміж названих регіонів у "червоній зоні", окрім Луцька, опинилися й місто Тернопіль і Кицманський район в Чернівецькій області.
Влада Луцька, який потрапив до "червоної зони" за поширенням коронавірусної інфекції, виявила небажання посилювати карантинні обмеження зупиняючи громадський транспорт та закриваючи громадські заклади. А міська влада Тернополя заявила, що місто і надалі працюватиме та житиме у звичному режимі попри те, що воно потрапило до “червоної” зони карантину.