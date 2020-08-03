"Червона зона": як у Тернополі та Луцьку виступають проти посилення карантину

Так, Тернопільська міська рада проголосувала за визнання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. №641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" такою, що не ґрунтується на нормах Конституції України.



А радник Луцького міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook повідомив, що багато підприємців та підприємств виступили проти незаконних обмежень та можливих штрафів. Так, низка підприємців підписала колективне звернення.



"Більше 70 суб'єктів підприємницької діяльності - підприємців та підприємств - виступили проти незаконних обмежень та можливих штрафів у зв'язку із безпідставним внесенням нашого міста до "червоної" зони епідемічної небезпеки, та як наслідок загрози зупинення підприємницької діяльності вказаних у зверненні суб'єктів. Це лише частина тих, хто виступає проти, адже від необдуманих рішень можновладців постраждають у десятки разів більше. Вказані у зверненні підприємці та підприємства є роботодавцями сотень лучан та платниками податків до місцевого та державного бюджетів" - написав він.

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Нагадаємо, з 1 по 31 серпня в Україні продовжено адаптивний карантин, коли всі регіони будуть поділені за кольорами, відповідно до епідеміологічної ситуації. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав регіони, які потрапляють до "червоної", "помаранчевої" та "жовтої" зон. З-поміж названих регіонів у "червоній зоні", окрім Луцька, опинилися й місто Тернопіль і Кицманський район в Чернівецькій області.



Влада Луцька, який потрапив до "червоної зони" за поширенням коронавірусної інфекції, виявила небажання посилювати карантинні обмеження зупиняючи громадський транспорт та закриваючи громадські заклади. А міська влада Тернополя заявила, що місто і надалі працюватиме та житиме у звичному режимі попри те, що воно потрапило до “червоної” зони карантину.