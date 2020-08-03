У МОЗ пояснили, чи може працювати бізнес у "червоних" зонах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Міська влада у "червоних" зонах не може дозволяти працювати бізнесу, адже не має таких повноважень. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Згідно тій постанові, що вступила у дію з 1 серпня, у нас чітко визначений алгоритм стосовно тієї чи іншої адмінодиниці або району до різних рівнів епідеміологічної небезпеки від "зеленої" до "червоної". Повноваження щодо встановлення цих обмежень є виключно у комісії ТЕБ та НС. Що стосується органів місцевої влади, вони можуть тільки посилювати епідеміологічні обмеження, але не пом’якшувати", - прокоментував Степанов питання, що робити бізнесу у "червоній" зоні, якщо місцева влада дозволяє, а поліція приносить заборону.
Як раніше повідомлялося в УНН, з 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на "зони", залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Нагадаємо, що влада Тернополя відмовляється посилювати карантин, попри потрапляння до "червоної" зони.
У свою чергу, МВС попередило про відповідальність для мерів міст з "червоної" зони, які відмовилися посилювати карантин.