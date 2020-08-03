В Минздраве объяснили, может ли работать бизнес в "красных" зонах

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102097 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111341 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116224 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149224 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116180 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140820 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104079 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102810 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105076 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102282 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Минздраве объяснили, может ли работать бизнес в "красных" зонах

В Минздраве объяснили, может ли работать бизнес в "красных" зонах

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Городская власть в "красных" зонах не может позволять работать бизнесу, ведь не имеет таких полномочий. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Согласно тому постановлению, вступившему в действие с 1 августа, у нас четко определенный алгоритм относительно той или иной админединицы или района в различных уровнях эпидемиологической опасности от "зеленой" до "красной". Полномочия по установлению этих ограничений являются исключительно в комиссии ТЭБ и ЧС. Что касается органов местной власти, они могут только усиливать эпидемиологические ограничения, но не смягчать", - прокомментировал Степанов вопрос, что делать бизнесу в "красной" зоне, если местные власти позволяют, а полиция приносит запрет.

Как ранее сообщалось в УНН, с 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на "зоны", в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Напомним, что власть Тернополя отказывается усиливать карантин, несмотря на попадание в "красную" зону.

В свою очередь, МВД предупредило об ответственности для мэров городов с "красной" зоны, которые отказались усиливать карантин.

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