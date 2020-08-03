МВС попередило про відповідальність для мерів міст з "червоної" зони, які відмовилися посилювати карантин

"Ті мери міст, які займаються популізмом, хочуть стояти осторонь, розповідати, що їм не потрібен карантин, будуть відповідати за кожного загиблого у своїх містах", — сказав Геращенко.

Як раніше повідомлялося в УНН, з 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на "зони", залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Нагадаємо, що влада Тернополя відмовляється посилювати карантин, попри потрапляння до "червоної" зони.