МВС попередило про відповідальність для мерів міст з "червоної" зони, які відмовилися посилювати карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Місцеві органи влади також відповідають за здоров’я містян. На здоров’ї людей може позначитися, коли мери міст кажуть, що не хочуть карантину, бо у них через 2 місяці вибори, й вони не хочуть вживати непопулярних заходів. Про це заявив у коментарі "Громадському радіо" заступник очільника МВС Антон Геращенко, передає УНН.
"Ті мери міст, які займаються популізмом, хочуть стояти осторонь, розповідати, що їм не потрібен карантин, будуть відповідати за кожного загиблого у своїх містах", — сказав Геращенко.
Як раніше повідомлялося в УНН, з 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на "зони", залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Нагадаємо, що влада Тернополя відмовляється посилювати карантин, попри потрапляння до "червоної" зони.